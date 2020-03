San Martino: nuovo laboratorio in grado di gestire oltre 200 tamponi giornalieri

Coronavirus: il punto della situazione nel pomeriggio odierno presso l'ospedale San Martino di Genova.

- Ad ora sono 40 i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 7 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 84 al Padiglione 12, 28 al 5° piano della palazzina laboratori, 48 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 11 al Maragliano.

- E’ stato convertito un laboratorio per la ricerca del CBA, in uso dalla Direzione Scientifica, in laboratorio utile a processare tamponi, a supporto dell’operatività del team del professor Icardi. Circa 220 i tamponi che verranno processati al giorno nel nuovo spazio.

- Il dottor Francesco Copello, direttore dell’Unità Operativa Medicina del Lavoro, comunica che ad oggi, su 402 tamponi eseguiti sul personale operativo nell’emergenza in Ospedale, solo 28 sono risultati positivi.

- Grazie all’attività di reperimento della Direzione Amministrativa, con il sostegno del dottor Sossai direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono oggi disponibili in Ospedale: 13.320 mascherine FP2, 2.540 FP3, 25.000 mascherine chirurgiche, 45.000 guanti in vinile, 105.000 sovra scarpe.

- Mentre Axpo Italia ha stamani certificato la sua donazione al progetto di fundraising #GenovaPerSanMartino finalizzata all’allestimento di nuove postazioni per la terapia intensiva, la Sezione di Genova dell’Associazione Nazionale Alpini ha donato e consegnato 400 tute protettive dedicato al personale operativo nelle due rianimazioni (foto in allegato).

Nel frattempo, al San Martino, sono stati resi noto altri decessi nella giornata odierna:

- Di una paziente nata a Camogli e residente a Sori di 88 anni, presso il Padiglione 12, stanotte alle 02:15.

- Di un paziente nato in provincia di Reggio Emilia e residente a Genova di 80 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, stamani alle 09:30.

- Di un paziente nato in provincia di Alessandria e residente a Genova di 77 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, alle 11:40.

- Di un paziente nato in provincia di Bari e residente a Genova di 77 anni, presso il Padiglione 12, alle 10:55.

- Di un paziente nato a Carrara e residente a Genova di 82 anni, presso il Padiglione 12, alle 12:50.