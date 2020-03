A Loano nasce il "carrello della spesa sospeso" per i meno fortunati

Le dipendenti del supermercato Delbalzo di Loano, oltre ad auto tassarsi, hanno organizzato presso il loro Supermercato l'iniziativa "Carrello Sospeso".

In pratica, chiunque va a far la spesa, ha la possibilità di acquistare del cibo per i meno abbienti e, a fine spesa, depositarlo in un apposito carrello.

Tutte le derrate alimentari verranno consegnate al Parroco della Parrocchia di San Giovanni, Don Edmondo, che li smisterà tra i poveri della città.

Un'iniziativa lodevole che già da stamattina ha spinto tanti loanesi a recarsi al Supermercato a fare la spesa esclusivamente per i più poveri.