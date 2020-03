Albenga: un minuto di raccoglimento sotto le bandiere a mezz'asta

Oggi anche il Comune di Albenga, a mezzogiorno in punto, ha celebrato il minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime del Coronavirus e per rendere omaggio agli operatori della sanità, della protezione civile, delle forze dell'ordine e a tutti coloro che a vario titolo stanno combattendo questa emergenza.

Il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino si sono schierati in raccoglimento sotto i vessilli a mezz'asta all'ingresso del palazzo comunale.

Alla sobria cerimonia hanno presenziato anche una rappresentanza dei carabinieri di Albenga e una delegazione della Croce Bianca con il presidente Dino Ardoino.

Il discorso del sindaco Riccardo Tomatis: