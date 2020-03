Anche Dego come tanti altri comuni in Italia, ha accolto l'invito partito dal presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, poi ripreso dal presidente nazionale dell'Anci Antonio Decaro, di osservare un minuto di silenzio ed esporre le bandiere a mezz'asta per ricordare le vittime del Coronavirus.

L'iniziativa si è tenuta nella giornata di oggi, martedì 31 marzo, alle ore 12.