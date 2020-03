Sanità pubblica e privata, i sindacati: "La Regione convochi subito il Comitato e applichi il Protocollo firmato con il Governo"

"Lo scorso 24 marzo è stato firmato tra Ministero della Salute e sindacati confederali e di categoria di Cgil Cisl Uil Liguria un protocollo a tutela della salute dei lavoratori sulla sicurezza del personale del sistema socio sanitario pubblico e privato. In più occasioni è stata segnalata la necessità di sottoporre il personale esposto in via prioritaria al tampone, la disomogeneità nelle forniture di dispositivi di protezione e l'assoluta carenza di organico".

"Passano le settimane e solo grazie alla volontà e al valore dei professionisti e degli operatori sta in piedi, faticosamente, un sistema già fragile ora messo a durissima prova" affermano dalle segreterie confederali Fulvia Veirana, Paola Bavoso ed Alfonso Pittaluga.

"Cgil Cisl Uil Liguria - proseguono - chiedono che il Protocollo venga applicato anche nella nostra regione e che venga convocato urgentemente il Comitato previsto dallo stesso".

Ma quali sono le richieste contenute nel Procollo? "Assicurare che tutto il personale esposto in via prioritaria venga sottoposto ai test di laboratorio (tamponi). Garantire la fornitura in via prioritaria di tutti i DPI, che le aziende sono obbligate a fornire agli operatori per poter svolgere l’attività, adeguati per qualità e quantità, anche di livello superiore rispetto a quello previsto dagli organismi tecnico-scientifici. Garantire a tutto il personale che opera nei servizi sanitari gli standard di protezione. I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione del rischio. Assicurare le necessarie operazioni di sanificazione". Secondo i sindacati confederali va poi "definita una procedura omogenea su tutto il territorio nazionale che stabilisca i percorsi di sorveglianza a cui devono essere sottoposti tutti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19". "Governo e Regioni devono lavorare ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato - aggiungono -, garantendo la proroga dei contratti in scadenza e la stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell’emergenza".