Sostegno economico alle famiglie: Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro al presidente Anci Liguria Marco Bucci

Cgil, Cisl e Uil Liguria hanno scritto al presidente di Anci Liguria, Marco Bucci, per chiedere un incontro online per affrontare la gestione delle risorse messe in campo dal Governo, per affrontare la crisi legata alla pandemia che ha colpito fortemente anche dal punto di vista economico le famiglie del nostro territorio.

"Le recenti misure adottate dal governo nazionale per il sostegno economico alle famiglie necessitano di interventi sul territorio regionale il più possibile coordinati e omogenei - spiegano i sindacati - Si tratta di pensare ad interventi non limitati all'immediatezza ma pensati in termini strutturali, in grado di sostenere ed accompagnare le famiglie liguri dentro tutto il percorso di questa crisi, non lasciando indietro nessuno".