Celle e il ceramista Marcello Mannuzza ricordano Nivio Covelli: "Le sue opere ci terranno compagnia"

Oggi purtroppo ci ha lasciato un amico e grande artista Nivio Covelli. Tanti ricordi di amicizia e di lavoro mi stanno passando per la mente, una cosa è certa, le sue opere ci terranno sempre compagnia , le ultime le ha volute donare al comune di Celle Ligure, e non solo a Celle sul lungomare in arte vi sono altre opere e così anche nella galleria della matematica".

Il ceramista cellese Marcello Mannuzza ha ricordato l'artista mancato all'età di 77 anni, particolarmente stimato per le sue opere e conosciuto a Celle Ligure.

"Grazie Nivio, sei stato un grande artista e adesso sei più vicino al tuo mondo che spesso amavi raffigurare in ceramica, i tuoi pianeti e le costellazioni. Buon viaggio" continua Mannuzza.

Due sue opere dal marzo del 2019 sono esposte nel palazzo comunale di Celle grazie alla donazione della figlia.

"La presenza di Covelli sul territorio cellese è pluriennale, sono presenti sue opere nella galleria della matematica e nella galleria a cielo aperto nella passeggiata Crocetta vicino al pozzo, oltre ad aver presenziato alle iniziative di "Celle città della ceramica". Riceviamo volentieri le due opere e le esporremo alla vista di tutti i cittadini" aveva dichiarato l'ex sindaco Renato Zunino.

Si tratta del terzo artista che ha perso la vita negli ultimi mesi dopo la scomparsa di Giorgio Moiso e Gianni Celano Giannici.