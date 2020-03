4 cose (non scontate) da fare a casa in tempo di quarantena

In questo periodo siamo tutti costretti a restare a casa, per proteggerci dai rischi di contagio e per superare insieme questo momento di grande difficoltà. Abbiamo dunque il tempo per fare tantissime cose, oltre al lavoro in smart working o allo studio, e non si parla soltanto dell’attività fisica “home made”. Ci sono infatti diverse opportunità che possiamo cogliere, non scontate, così da trascorrere questo periodo di quarantena svagandoci o facendo qualcosa di utile per noi. Come ad esempio l’apprendimento delle lingue, lo stop alle sigarette, la meditazione e la cucina.

Fare un corso di inglese: perché non approfittare di questi momenti per studiare l’inglese? Apprendere la lingua di Albione rappresenta oggi un must per tutti, dagli studenti ai lavoratori , per una questione di curriculum e di cultura personale. Non potendo uscire di casa, c’è il web che ci viene in soccorso: online possiamo infatti trovare diversi corsi telematici utili per apprendere questo idioma, oppure app per svolgere tanti esercizi per la pronuncia o per rinforzare le nostre competenze grammaticali. È ovvio che questo consiglio, poi, può valere per qualsiasi altra lingua straniera.

Smettere di fumare: non possiamo uscire di casa? Allora forse è arrivato il momento di smettere di fumare. Senza occasioni di aggregazione, la tentazione scema e noi dobbiamo cavalcare l’onda, cercando di resistere alla dipendenza, per dare un taglio definitivo alle bionde nazionali. Per raggiungere questo scopo è possibile passare alle e-cig: si possono ordinare online e possiamo usarle anche dentro casa, perché non emettono cattivi odori. Ce ne sono diverse disponibili sul web, come ad esempio quelle di Blu, con diversi tipi di liquidi per sigaretta elettronica tra i quali scegliere .

Provare la meditazione: sono tempi di grande stress, dunque la meditazione può diventare un’arma molto efficace per rilassare corpo e mente, restando a casa nostra. Anche in questo caso, su Internet possiamo trovare tantissime guide utili per imparare come si medita correttamente, e per capire quali sono i grandi benefici delle discipline olistiche. Oltre a fare un regalo alla nostra salute, grazie alla meditazione possiamo assumere il controllo totale delle nostre emozioni, così da fronteggiare meglio questa situazione di emergenza. Infine, i benefici della meditazione sono immediati, ed è possibile notarli sin dalle primissime sedute.

Imparare a cucinare: chi non ha mai avuto l’occasione di cimentarsi fra i fornelli, ma ha sempre desiderato farlo, oggi può riuscire in questa piccola impresa. Basta ordinare sul web tutti gli strumenti e gli ingredienti necessari, seguire le guide e le ricette e apprendere anche le preparazioni più complesse. Diciamo che il tempo di certo non manca, e anche gli aiuti: possiamo chiedere ad un familiare esperto (come le nonne , per esempio) di farci da guida e di seguirci nei nostri primi passi nel mondo culinario. Inoltre, questa competenza può risultare utile in diverse circostanze: per i giovani ad esempio sarà molto preziosa quando si andrà a via di casa, ed è anche un’occasione per risparmiare sulle spese domestiche: cucinare i cibi da soli, infatti, è decisamente più economico rispetto all’acquisto dei prodotti pronti.