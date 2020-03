Coronavirus, "Aria Nuova per Albenga": "L'amministrazione Tomatis sta gestendo bene l'emergenza. La minoranza? Cerca solo visibilità politica"

"A nome mio e di tutto il gruppo che ha sostenuto e che sostiene questa maggioranza voglio complimentarmi con l’amministrazione comunale per come sta gestendo questo momento difficile". Così esordisce Saverio Gaglioti, portavoce della lista "Aria Nuova per Albenga" rappresentata in Consiglio comunale dal presidente stesso Diego Distilo.

"Sono felice che l’amministrazione comunale si stia adoperando a sostegno delle persone in difficoltà. Non solo utilizzando i fondi messi a disposizione dal governo, ma decidendo di destinare delle cifre già stanziate nel bilancio comunale per altro a favore dei servizi sociali in questo momento delicato la politica non deve esistere anzi destra, sinistra, centro e chi più ne ha più ne metta devono lavorare insieme per il bisogno della nostra città".

"Mi spiace dover notare che la minoranza comunale stia dimostrando ancora una volta di essere interessata alla solo visibilità politica - conclude - Infine mi rivolgo al sindaco Riccardo Tomatis per manifestargli la nostra più grande vicinanza all’uomo. Il medico, il sindaco che sta gestendo questo momento nel migliore dei modi. Grazie Riccardo continua così".