Coronavirus, Vaccarezza: "Usciremo da questo tunnel con i sindaci come costante punto di riferimento"

"Una giornata di dolore ed emozione, quella di oggi. La Protezione civile Nazionale ci ha comunicato ieri sera che in Italia per la prima volta i dati nazionali parlano di un dimezzamento dei nuovi contagiati, e questo ci fa tirare un sospiro di sollievo. Se ognuno di noi continua a fare quel che deve, ogni giorno sarà meno pesante di quello precedente" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Esattamente 45 minuti fa, i comuni di tutta Italia hanno hanno aderito ad una commemorazione unica. A mezzogiorno, i sindaci dei 7914 Comuni della nostra penisola, hanno esposto il Tricolore a mezz'asta ed osservato un minuto di silenzio, in memoria delle vittime del Covid-19 e in onore dei sanitari impegnati in prima linea in questa emergenza.Sono orgoglioso che anche Regione Liguria abbia aderito a questa iniziativa, nata da Gianfranco Gafforelli, Presidente della Provincia di Bergamo, al quale va tutta la mia solidarietà: la sua e' una delle zone più colpite dal virus".

"L'idea è stata rilanciata da Anci, tramite il Presidente Nazionale Antonio Decaro: un simbolico abbraccio, un gesto di sostegno e supporto in questo momento difficile. Vedete, i sindaci si trovano davanti alle emergenze peggiori, spesso purtroppo con strumenti inadeguati ad affrontarle: il loro è un compito difficile, devono gestire e amministrare i comuni facendo una vera e propria gimcana fra i mille vincoli, cavilli e divieti imposti da troppe, troppe limitazioni a partire dal patto di stabilità che li costringe a decisioni a volte faticose, ma a cui sono obbligati. Anche loro fanno parte delle "sentinelle di trincea"; sempre sotto pressione, con la responsabilità di una comunità intera".

"Ma i nostri sindaci sono anche quelli che reagiscono con forza e sono i primi a metter da parte ansia e preoccupazione, sentimenti che provano ogni giorno, ma che trovano la forza di superare per continuare a combattere, per portare risultati. Anche questa volta non sarà diverso: usciremo da questo tunnel, con le loro fasce Tricolori come costante punto di riferimento - conclude - Andiamo avanti, tutti insieme. Dritti alla meta".