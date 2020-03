Liberi e Uguali ricorda Acquarone: "Fu un vero punto di riferimento"

Nota congiunta da parte del capogruppo alla Camera di Liberi e uguali, Federico Fornaro, e del segretario di presidenza a Montecitorio per Leu, Luca Pastorino.

"Oggi alla Camera abbiamo ricordato Lorenzo Acquarone, ex parlamentare e docente di valore venuto a mancare nei giorni scorsi. Ha svolto sempre un ruolo prezioso nelle cinque legislature tra Camera e Senato, portando in Aula la sua grande competenza di docente di diritto amministrativo.

È stato un vero punto di riferimento per tutti gli avvocati liguri e per tanti parlamentari, come testimoniano gli attestati di stima arrivati alla notizia della sua scomparsa".