Anche a Pietra Ligure e Giustenice bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus (FOTO)

I sindaci Luigi De Vincenzi e Mauro Boetto, unitamente al personale dei due municipi e ad alcuni componenti della Giunta comunale hanno così ricordato in silenzio e con le bandiere a mezz'asta (come in tutti i comuni italiani) le vittime dell’epidemia e nell'occasione hanno anche voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari, le Forze dell’Ordine, tutti i cittadini e i volontari operativi in questa grave emergenza.