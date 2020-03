Covid-19: un minuto di silenzio per le vittime e per gli eroi anche ad Alassio (FOTO)

La Città di Alassio ha aderito alla proposta del presidente di Anci, Antonio Decaro, di esporre oggi, martedì 31 marzo 2020, le bandiere a mezz’asta e di osservare un minuto di silenzio alle ore 12 in segno di lutto nei confronti delle vittime e per onorare l’impegno di chi è in prima linea nella lotta quotidiana contro il Coronavirus. ​

Stante l'emergenza e l'impossibilità di organizzare eventi che prevedano aggregazione di persone non è stato possibile diffondere l'informazione preventiva, ma si allega l'immagine scattata stamani in Piazza della Libertà. Presenti con il Vicesindaco Angelo Galtieri, l'Assessore Giacomo Battaglia, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Parodi, il Comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella e il parroco di Sant'Ambrogio don Gabriele Curini che al termine della cerimonia ha benedetto la città di Alassio.