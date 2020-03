Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid-19: toccanti cerimonie nei Comuni del Golfo dell'Isola (VIDEO)

Il silenzio straziante della vita di prima che non c'è più, rotto solo dal suono delle campane che annunciavano l'arrivo del mezzogiorno e del minuto di silenzio per ricordare chi la propria battaglia contro il Coronavirus non è riuscito a vincerla.

Anche i Comuni di Noli e Spotorno quest'oggi hanno partecipato all'iniziativa di Anci di commemorare, con un minuto di silenzio e le bandiere a mezz'asta nei palazzi comunali, tutte le vittime del Covid-19.

Un momento vissuto a distanza ma uniti, in entrambi i casi insieme ai cittadini in streaming attraverso le pagine Facebook ufficiali delle rispettive amministrazioni.

A viverlo insieme al sindaco Lucio Fossati ed alla sua Giunta, a Noli, sono stati i volontari della Protezione Civile ed i rappresentanti di Polizia Municipale e Carabinieri. Ad accompagnare il silenzio è stata anche la sirena dei pescatori.

Cerimonia più ristretta a Spotorno, dove insieme al sindaco Mattia Fiorini e le Forze dell'Ordine vi erano solo un rappresentante per Croce Bianca e Protezione Civile.

Prima del silenzio e dell'omaggio ai caduti di questa battaglia, proprio davanti al monumento in memoria dei caduti di Piazza della Vittoria, il primo cittadino ha voluto rivolgere un breve discorso alla cittadinanza.

"Cari concittadini, in questi giorni tutti abbiamo negli occhi le immagini della tragedia che sta colpendo così duramente molte città del nord e che sta mettendo a dura prova anche la nostra comunità, la quale sta resistendo in maniera stoica e composta seppur sottoposta ad una prova non semplice" esordisce Fiorini.

"Misure di sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese stanno finalmente per essere applicate e nessuno verrà lasciato indietro. Lo sconforto, che pure tra noi alcuni avvertono, non può prevalere, anzi. Dobbiamo reagire con maggior forza e determinazione, trasmettere fiducia e speranza" ha continuato.

"Ma ci sono anche parti della nostra Nazione che stanno pagando un prezzo altissimo. Per questo, per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, compresi i volontari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro ed offrire a tutte le comunità colpite che hanno lottato e sofferto, o lo stanno facendo in questo momento, la nostra bandiera è a mezz'asta ed un minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e le loro famiglie. Così come noi in Italia stanno facendo in tanti, ed è questa la nostra forza. Dall'Italia intera al più piccolo Comune sappiamo essere comunità ed aiutarci l'un l'altro, specie nel momento del bisogno. Ed è proprio nei momenti più difficili - conclude Fiorini - che il popolo italiano ha saputo dimostrare la forza di sapersi rialzare e riprendere il cammino che aveva lasciato. Usciremo anche da questa tempesta".