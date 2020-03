Savona: due punti di raccolta pro-ospedale San Paolo

Annunciano congiuntamente il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l'assessore Maurizio Scaramuzza: "L'Amministrazione comunale di Savona ha sottoscritto un protocollo con i gruppi AIB e ANA della Protezione civile al fine di creare due punti di raccolta, presso le loro sedi, per ricevere il materiale richiesto, tramite Amici del San Paolo, dal personale infermieristico per i degenti.

La raccolta verrà effettuata presso l'ex Caserma Clelia Corradini in via Romagnoli e presso il Mercato Ortofrutticolo a Legino (ex macello) in Piazzale Amburgo; essa si effettuerà mercoledì 1°, giovedì 2 e venerdì 3 aprile e negli stessi giorni della prossima settimana, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.