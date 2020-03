Costa Luminosa a Savona, inizia la sanificazione e prosegue la sorveglianza sanitaria. Caprioglio: "Garanzie sull'impatto ambientale"

Questa mattina si è svolto il Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro del comprensorio di Savona e Vado Ligure indetto dall'Autorità di Sistema Portuale al quale ha partecipato anche il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e dove è stato affrontato anche il tema della nave Costa Luminosa che, attualmente, ospita a bordo 122 membri dell'equipaggio tutti negativi al tampone e in buone condizioni di salute.

"L'equipaggio è stato posizionato in cabine singole con balcone ed è stata interrotta l'aria condizionata. Si procederà alla sanificazione di cabine, ponti e altre parti comuni mentre saranno chiuse tutte le zone non necessarie all'equipaggio. La sorveglianza sanitaria partirà dalla giornata di oggi fino al 13 aprile e ci saranno controlli medici giornalieri" spiega la prima cittadina savonese.

"In merito all'emissione dei fumi, la nave brucia combustibile a basso tenore di zolfo e l'impatto è bassissimo poiché la nave è in funzione ridotta. Rassicurazioni sono state fornite anche per le acque reflue e il trattamento dei rifiuti. In tema di impatto ambientale sono state fornite, quindi, ampie garanzie" conclude il sindaco Caprioglio.