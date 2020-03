Coronavirus: oggi pomeriggio alle 17.00 in diretta sul nostro giornale il Governatore ligure Giovanni Toti (LA DIRETTA ALL'INTERNO)

Giovanni Toti, presidente della Regione, sarà il protagonista di una trasmissione in diretta che sarà mandata in onda da tutte le testate giornalistiche liguri del gruppo editoriale ‘More News’, che conta oltre 25 giornali tra la nostra regione, il Piemonte e la Lombardia. L'appuntamento è fissato intorno alle 17.00, un lasso di tempo dovuto anche agli impegni del Governatore.

In collegamento con Giovanni Toti ci saranno i giornalisti Carlo Alessi, Felix Lammardo, Roberto Vassallo, Federico Marchi e Angela Panzera, che porranno una serie di domande al Presidente. Un appuntamento molto importante per sentire in diretta le impressioni di Toti sulla situazione che stiamo vivendo in tutto il Mondo ed anche nella nostra regione per l’emergenza Coronavirus.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di SanremoNews, ImperiaNews, SavonaNews e La Voce di Genova. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube, al Presidente Toti.