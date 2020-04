Coronavirus: in Liguria i positivi salgono a 3103, 185 in più rispetto a ieri. I morti dall'inizio dell'emergenza sono 460

Salgono a 3103 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 185 in più rispetto a ieri. I deceduti sono 32, per un totale complessivo di 460 dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1293 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva; sono al domicilio 1350 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 460 (48 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono 1293 di cui 179 in terapia intensiva così suddivisi:

Asl 1 – 200 (25 in terapia intensiva)

Asl 2 – 180 (di cui 32 in terapia intensiva)

San Martino – 302 (di cui 43 in terapia intensiva)

Evangelico – 68 (di cui 8 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 146 (di cui 17 in terapia intensiva)

Gaslini – 2

Villa Scassi – 168 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 globale – 175 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 7

Asl 4 – 81 (di cui 11 in terapia intensiva)

Asl 5 – 139 (di cui 19 in terapia intensiva)



Le persone in sorveglianza attiva sono 3213, così suddivise:

Asl 1 – 716

Asl 2 – 591

Asl 3 – 980

Asl 4 – 437

Asl 5 – 489