Istituto "Trincheri" di Albenga: fascicolo in Procura ma al momento nessun procedimento penale

Prosegue l’iter di indagini da parte della Procura della Repubblica di Savona sull’istituto “Domenico Trincheri” di Albenga, che nelle ultime settimane ha visto perire 23 anziani ospiti a causa di patologie presumibilmente correlate al Coronavirus, seppur un solo tampone al momento abbia dato esito positivo.

Per questo motivo nella giornata di domani, 2 aprile, la ASP (Azienda per Servizi alla Persona) "Trincheri" procederà con uno screening siero-epidemiologico per capire dei ventitré decessi (circa un quarto dei 104 ospiti della struttura) è realmente imputabile al Covid-19.

In Procura è stato aperto un fascicolo ma, allo stato attuale delle cose, nessun procedimento penale, in quanto non ci sono ipotesi specifiche di reato. Dalla Procura di Savona sono tuttavia in corso le valutazioni per vedere se ci sono fatti penalmente rilevanti. Al momento non risultano depositate denunce o esposti da parte dei familiari delle persone decedute.

Commenta in merito il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Nel rispetto della procedura previsa, il Comune chiede che venga fatta chiarezza in merito a tutte le scelte effettuate, proprio per avere la piena conferma che tutto si è svolto in linea con i dettami della Asl”.