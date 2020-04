Morto l'imprenditore piemontese Ercole Giacosa, era molto conosciuto anche in Liguria

È morto dopo una breve malattia, Ercole Giacosa, 79 anni di Montezemolo, imprenditore in pensione. Molto conosciuto non solo nel cuneese, ma anche nella vicina Liguria per il suo lavoro che per anni lo ha portato in giro, alla guida del suo camion per la consegna dei prodotti della ditta 'Vetreria Giacosa', in questi ultimi anni passata sotto la guida del figlio Marco che rappresenta la quarta generazione.

Sempre sorridente e con la battuta pronta, Ercole conosceva perfettamente tutte le strade che collegavano la sua Montezemolo con il Piemonte e la Liguria e negli anni ha saputo trasformare ogni cliente in un amico.

Ercole, oltre il figlio Marco, lascia anche l’adorata moglie Renata, compagna di tutta una vita, la figlia Simona, responsabile della sede di Ceva del Centro di formazione professionale e la sorella Ines.

In osservanza del decreto ministeriale emanato per l’emergenza sanitaria, i funerali saranno celebrati in forma strettamente privata, con benedizione e tumulazione nella tomba di famiglia, nel cimitero di Montezemolo.