Nonostante l'emergenza Coronavirus, il Gruppo Astrofili Savonesi non rinuncia a rendere virale la propria passione

In queste giornate difficili di malattia e limitazioni il Gruppo Astrofili Savonesi (GAS) ha dovuto sospendere le attività pubbliche di osservazione della volta celeste e gli incontri di approfondimento, ma non rinuncia a rendere virale la propria passione.



Ma il gruppo non si è fermato e come antidoto al virus e alla noia produce e dispensa gratuitamente pillole di astronomia attraverso i propri canali social:

- il sito web del GAS www.astrofilisavonesi.it;

- la pagina Facebook @gruppo.astrofili.savonesi;

- il profilo Instagram astrofili_savonesi;

- il canale YouTube astrofilisavonesi;

- il canale Telegram t.me/astrofilisavonesi



Questi cachet, in dosi omeopatiche, ci rafforzano e predispongono ad apprezzare ancora di più il cielo stellato, quando torneremo a fare attività insieme.