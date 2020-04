Cairo, la Fondazione Bormioli dona 2 mila euro alla Croce Bianca

La Fondazione Bormioli di Cairo Montenotte, che opera ispirata al binomio “Solidarietà e cultura”, - attraverso il presidente, dottor Pier Luigi Vieri - ha versato alla Croce Bianca cairese un contributo di duemila euro a sostegno delle “importanti attività di servizio sanitario - volontario, generoso e disinteressato - che costantemente viene svolto dai militi a beneficio di tutta la comunità locale".

Spiega infatti il dottor Vieri: “L’operato della nostra benemerita Croce Bianca è apprezzato da tutti, particolarmente in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui i volontari continuano instancabilmente ad offrire l’indispensabile servizio a tutta la popolazione, anche a rischio della loro salute".

Aggiunge poi il presidente Vieri: “Siamo consapevoli che la temporanea chiusura dell’Ospedale di Cairo Montenotte richiede un supplemento di impegno, di disponibilità e di energie, e per questo siamo profondamente riconoscenti alla Croce Bianca".

In tal senso il Consiglio della Fondazione Bormioli - composto da Walter Baccino, LoRenzo Chiarlone, don Mirco Crivellari, Pierugo Demarziani, Massimiliano Ferraro, Elena Moreno, Fulvio Rossotti, oltre che dal Presidente Vieri - all’unanimità ha deliberato l’erogazione del contributo “con l’auspicio che possa essere di aiuto a sempre meglio operare per il bene della collettività”.

La Pubblica Assistenza cairese ha risposto con una lettera di ringraziamento, firmata dal presidente Federico Bagini, in cui ringrazia per il “generoso dono, importante per aiutare i volontari nella prosecuzione dell’attività di soccorso e assistenza alla popolazione cairese, in questo momento di grave emergenza che ha colpito il mondo intero” ed informa che il contributo sarà utilizzato per acquistare “preziosi dispositivi necessari a garantire e tutelare la salute dei volontari che quotidianamente prestano il loro servizio sulle ambulanze”.