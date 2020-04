Savona, auto sfrecciano ad alta velocità in via Chiavella: fissato il limite di 30 km/h

Limite massimo di 30 km/h in via Chiavella a Savona a causa dell'alta velocità in quel tratto.

Questa la decisione del comandante della polizia locale Igor Aloi che ha optato per l'affissione del limite.

Sono state diverse le segnalazioni giunte al comando savonese dei residenti sulla velocità sostenuta dai veicoli soprattutto nel tratto della chiesa parrocchiale nei pressi della diramazione con Piazzale Moroni e dopo il monitoraggio stradale della via è arrivata la decisione di imporre il limite massimo e l'installazione della segnaletica verticale.