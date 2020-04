"Coronavirus e commercio": alle 17.00 in diretta Facebook il punto della situazione nel savonese

L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l'economia di tutta Italia e quindi anche il savonese sta pagando a caro prezzo questa difficile situazione.

Con le giustificate restrizioni del Governo che hanno portato alla chiusura di molteplici attività commerciali, proprio il commercio vive un momento particolarmente difficile.

Il futuro è incerto e i pubblici esercizi, le strutture ricettive, il mondo del terziario in generale sono in ginocchio, ma appena sarà finito questo terribile momento dovranno ripartire per ridare uno slancio importante ad un settore che nella provincia di Savona non viveva purtroppo buone acque anche prima della comparsa del virus.

Quest'oggi alle 17.00 in diretta sulla pagina Facebook parleremo dell'attuale situazione savonese con il presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino, il presidente regionale Anva Confesercenti Giulio Rossi, il presidente provinciale Fipe Pasquale Tripodoro e il segretario generale della Filcams Savona Cristiano Ghiglia.