Sito INPS sovraccarico, patronato Ital Uil: "Sarà difficile lavorare a pieno regime con gli orari ridotti indicati dal presidente nazionale"

"Oggi il sito dell'INPS è ancora in tilt e le misure previste dal presidente nazionale non basteranno a far fronte alla mole di lavoro che si prospetta per i patronati. Il patronato Ital Uil Liguria, nonostante l'impegno profuso all'utenza, attraverso operatori attivi e consueta competenza atti a garantire un servizio essenziale a cittadini e lavoratori in questo momento di grave emergenza, chiedono maggiore impegno da un parte dell'INPS" commentano Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Cinzia Boscaglia, responsabile regionale patronato Ital Uil Liguria.

"Infatti l'Ital Uil Liguria ravvisa per i giorni a venire enormi difficoltà nel poter procedere all’inoltro delle nuove domande di prestazioni messe a disposizione dal Governo per fronteggiare le difficoltà organizzative ed economiche dei cittadini dovute all’emergenza Covid-19. Le difficoltà nell'accesso al sito internet, anche su base territoriale, non potranno essere superate con il solo canale preferenziale a orari ridotti creato appositamente per i patronati: l'afflusso sarà enorme e il servizio dovrà necessariamente essere ampliato".

"Ad oggi non risultano sufficienti gli impegni e risorse sistemistiche messe a disposizione dall'INPS. L'ente nazionale, con riverbero territoriale, dovrà tenere conto dello straordinario lavoro dovuto, soprattutto, alle indennità Covid-19 (c.d. Bonus 600 euro). Prevediamo quindi anche forti disagi per la gestione e l'inoltro della pratiche ordinarie, espletabili esclusivamente per via telematica, che rischiano di essere evase oltre i termini di decorrenza con inevitabili danni economici per il cittadino. Si chiede per tanto un intervento risolutivo quanto mai immediato da parte dell’INPS" concludono Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Cinzia Boscaglia, responsabile regionale patronato Ital Uil Liguria.