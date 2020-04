Coronavirus, ad Alassio l'assessore Battaglia fa chiarezza sulla situazione della "Giacomo Natale": "Ecco i dati reali"

"Non voglio sminuire la situazione, ma ricondurla a ragione - prosegue l'assessore - parliamo di 7 decessi di cui tre causati da Covid 19 e quattro, seppur positivi al virus, determinati da altre patologie molto gravi preesistenti. Corrisponde al vero che, a seguito del primo caso sono stati effettuati i tamponi su tutto il personale e gli ospiti della struttura e che due oss e 2 infermiere sono risultate positive sebbene asintomatiche. Si è provveduto a mettere in quarantena il personale positivo al virus sostituendolo con nuove assunzioni e/o cambi turni. In questo momento nella struttura non sono presenti né ospiti né personale positivi al Covid 19 ma 2 isolamenti preventivi per possibile contatto con positivi asintomatici. Aggiungo che i pazienti sono "confinati" nelle proprie stanze e che tutto il personale che provvede alla loro assistenza è dotato dei dispositivi di protezione individuale".​