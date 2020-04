Coronavirus, Toti: "Dati lievemente positivi, ma state a casa altrimenti peggioreranno" (VIDEO)

Prima di commentare i dati del contagio in Liguria, il presidente della Regione Giovanni Toti, nella consueta conferenza stampa ha commentato le immagini di questo pomeriggio in via Sestri a Genova, dove si è vista una presenza di persone in strada che potenzialmente stavano violando il decreto del presidente del consiglio contro il diffondersi del contagio da coronavirus.



“I dati, lievemente positivi rispetto all’andamento dell’epidemia, - ha detto Toti - risentono del comportamento virtuoso della maggioranza dei cittadini e non giustificano i comportamenti sconsiderati. Se i dati migliorano è perché i cittadini della Liguria sono stati capaci di stare in casa. E questo deve continuare, oggi abbiamo visto immagini non edificanti. I cittadini devono continuare a stare a casa, sennò non potrò venire qua a dire che la situazione andrà meglio, ma che andrà peggio. Bisogna stare in casa oggi per poter passeggiare domani”.



Sull’analisi dei dati, Toti ha sottolineato che sono diminuiti gli ospedalizzati, e tra questi sono meno i ricoverati in terapia intensiva, scesi da 179 a 172. “Questo credo che sia un dato fortemente positivo”, ha commentato Toti, che ha ricordato il numero totale dei posti letto in terapia intensiva in Liguria: 192, “a cui se ne aggiungeranno altri dieci. Le terapie intensive dedicate a pazienti Covid sono raddoppiate rispetto ai posti iniziali destinati a tutte le altre specialità mediche”.



Il governatore ha poi dedicato alcuni minuti della sua conferenza stampa ai test sierologici, di cui rivendica, come regione Liguria, la paternità, e che adesso sono estesi in altre parti d’Italia. “Nei prossimi dieci giorni, i sanitari sottoposti al test saranno venticinquemila, a oggi sono duemila i test effettuati, con una percentuale di virus sotto il 3%. Un dato che significa che sono state rispettate le procedure di profilassi. Nelle rsa, saranno ventimila i test, di cui già effettuati mille sul territorio genovese. Domani ne verranno eseguiti altri duemila, nei prossimi dieci giorni avremo i risultati, che saranno reiterai mensilmente”.



Un altro dato riguarda i test su un campione di 2400 donatori di sangue: “Con il loro siero – ha detto Toti – potremo capire se il virus ha circolato prima dei cluster di Alassio, quanto sia penetrato e quanti hanno anticorpi”.



Infine, il governatore ha ricordato che in Liguria sono stati effettuati complessivamente dodicimila tamponi, di cui 4600 sono risultati positivi.

La diretta del Punto Stampa in Regione :