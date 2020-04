Cengio, da inizio Coronavirus sette ospiti della casa di riposo ricoverati in ospedale: i decessi salgono a due

Il sindaco di Cengio Francesco Dotta fa il punto della situazione in merito all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus: "Ad ora il quadro risulta essere similare a quanto comunicato il 31 marzo. Ossia, due persone isolamento sanitario obbligatorio con scadenza 4 aprile e quattro in isolamento fiduciario volontario con scadenza sempre al 4 aprile. Discorso diverso invece per la residenza protetta 'E. Bagnasco' (Casa Scapoli)".

"Da inizio epidemia, sette ospiti della casa di riposo sono stati ricoverati in ospedale: due sono purtroppo deceduti, di cui uno nelle ultime ore; tre ospiti sono risultati positivi al Covid-19; uno è in attesa del risultato analitico per conferma dell’eventuale positività; uno di 95 anni, dovrebbe rientrare in giornata nella residenza, dimesso dall’ospedale, in quanto guarito dai sintomi per cui ne era stato disposto il ricovero" spiega il primo cittadino.

"Rinnovo l’invito, a tutti, nel continuare a rispettare le normative di prevenzione adottate e prorogate dal Governo sino al prossimo 13 aprile. È un grande sacrificio ma è necessario nel rispetto di tutta la collettività - prosegue il sindaco - Ai famigliari delle persone decedute va il cordoglio dell’intera comunità cengese".

"Vorrei infine ringraziare, anche a nome di tutta la comunità, il personale operante all’interno della casa di riposo, per l’impegno, la professionalità, la dedizione e, non ultima, l’umanità che dedicano alle persone ospiti - conclude - Ogni variazione significativa relativa alla situazione sopra evidenziata sarà prontamente comunicata ai cittadini".