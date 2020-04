Coronavirus, ad Albenga in arrivo le "dimissioni protette" dell'Asl 1. Viale: "Nessun rischio per la popolazione"

È di questo pomeriggio la notizia dell'individuazione da parte dell'Asl 1 (quella imperiese) di una struttura socio sanitaria da dedicare alla cura dei pazienti risultati positivi al Covid-19 in dimissione dall’ospedale e non inviabili a domicilio: dopo il tramonto dell'ipotesi 'Borea' a Sanremo, la scelta è ricaduta sulla casa di cura San Michele di Albenga, gestita da Enne Srl che, dal 4 aprile, metterà a disposizione un piano dello stabile con 24 posti letto per prestazioni di media intensità di riabilitazione motoria e respiratoria in favore di pazienti affetti da Coronavirus (leggi QUI).

Nella struttura saranno garantite l’assistenza medica e infermieristica, la fornitura dei farmaci e dei presidi sanitari oltre ai necessari trasporti da e per l’ospedale di Sanremo. Ad Albenga, però, è cronaca di questi giorni la difficile situazione di un'altra struttura (il Trincheri ndr) divenuta focolaio della malattia con numerosi casi conclamati e purtroppo diversi decessi. A tal proposito abbiamo chiesto all'assessore alla Sanità ligure, Sonia Viale, se la decisione intrapresa da Asl 1 non rischi di creare ulteriori tensioni a livello politico e sociale nella città ingauna. La risposta è arrivata nel corso della conferenza stampa serale in Regione Liguria:

"Sapete che diventa indispensabile per il sistema sanitario, tra l'altro qualche giorno fa in una circolare del Ministero della Salute è stato caldeggiato, trovare delle strutture per le dimissioni - le parole della vicepresidente della Regione - noi siamo già partiti da tempo su Genova, abbiamo parecchie iniziative che vengono in qualche modo illustrate in questa sede come la nave GNV nel porto di Genova: tutte strutture che sono dedicate alle dimissioni dei pazienti".

"In Asl 1 abbiamo avuto una criticità perché vi era una trattativa avviata che poi non è andata a buon fine - ha proseguito l'assessore alla Sanità - quindi la stessa Asl 1 ha trovato nell'immediatezza la disponibilità della casa di cura San Michele di Albenga che ha caratteristiche ben conosciute. Non crea nessun tipo di problema in quanto verrà occupato un piano che non era attualmente impegnato. Inoltre, non andrà a ridimensionare le necessità dell'Asl 2 e poi si tratta di persone che rimarranno lì in isolamento".

"Nessun rischio per la popolazione - ha infine concluso Sonia Viale - un'opportunità che viene data dalla casa di cura San Michele di Albenga, già dedicata alle dimissioni protette per l'Asl 2".