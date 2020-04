In Liguria i farmaci sperimentali per il Coronavirus prescritti dai medici di medicina generale

Via libera di Regione Liguria alla prescrizione anche in regime domiciliare dei farmaci contro il Covid-19 ai pazienti positivi seguiti dal SSN da parte dei medici di medicina generale e alla loro distribuzione anche nelle farmacie territoriali, in deroga a quanto previsto dall’Aifa, Agenzia italiana del farmaco.

Le prescrizioni di questi farmaci (clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, radunavir, ritonavir) verranno regolamentate da un protocollo per la corretta definizione dei casi e delle posologie.