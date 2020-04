Tra oggi e domani in arrivo le mascherine, Toti: "Ci saranno anche 150 mila Ffp2 per i nostri sanitari"

"Una buona mattinata: i nostri grandissimi ricercatori di mascherine in tutto il mondo mi hanno appena avvisato che ne atterreranno 1 milione nel pomeriggio, 2 milioni domani a Fiumicino e ci saranno anche 150 mila Ffp2 per i nostri ospedali, medici del territorio, ambulanze e operatori sanitari" commenta tramite un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Tra poco in ufficio faremo una riunione per trovare un metodo che ci consenta subito di distribuirle a tutti, senza creare pericolosi assembramenti. Grazie agli uomini e alle donne di Regione Liguria per il loro straordinario lavoro. E oggi c’è chi dice che il Governo centrale dovrebbe riprendersi tutti i poteri per fare lui... ma vi immaginate?" conclude Toti.