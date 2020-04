Cairo, manifestazione di interesse per gli esercizi commerciali che intendono adeirire al progetto buoni spesa

Con il presente avviso di manifestazione di interesse si invitano gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti sul territorio del Comune di Cairo Montenotte ed interessati a fornire alla popolazione beni di prima necessità, a sottoscrivere apposito modulo di adesione con questo Ente.

Gli esercenti che aderiranno all’iniziativa verranno inseriti in una apposita lista accreditata che sarà pubblicata sul sito del Comune di Cairo Montenotte.

Le tipologie di esercizi commerciali al dettaglio direttamente interessate dall’avviso sono le seguenti:

– esercizi di vicinato, compresi gli ortofrutticoli;

– ipermercati;

– supermercati;

– discount di alimentari;

– mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

– prodotti surgelati;

– esercizi di panificazione.

I buoni spesa danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: prodotti alimentari e generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia e quanto altro; prodotti per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica e quanto altro similare; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti e quanto altro similare).

Non comprendono: alcolici (vino, birra, birra analcolica e super alcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la casa (es. stoviglie e collegati), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso uno degli esercizi commerciali tra quelli accreditati nel Comune di Cairo Montenotte ed inseriti nella indicata lista a seguito di adesione alla presente Manifestazione di Interesse e della verifica dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli esercenti che intendono aderire devono inviare al Comune l’apposita domanda entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno lunedì 06/04/2020.

Per gli stessi esercenti è necessario leggere attentamente ed integralmente l’avviso di manifestazione di interesse, di seguito visualizzabile e scaricabile.

Avviso manifestazione di interesse per ditte interessate alla fornitura di buoni spesa: bit.ly/20200403-Avviso

Domanda di adesione alla manifestazione di interesse: bit.ly/20200403-Adesione