Calizzano, in comune la consegna di mascherine alla popolazione: priorità alle fasce più deboli ed esposte

Emergenza Coronavirus: il comune di Calizzano consegna le mascherine alla cittadinanza.

"Siamo riusciti ad acquisire la disponibilità di una prima fornitura di mascherine - spiegano dalla giunta Olivieri - dopo aver verificato la copertura delle realtà "più esposte” sul nostro territorio, stiamo procedendo a distribuirne una prima parte alle attività commerciali".

"Sabato 4 aprile, dalle ore 10 alle 12 presso il piano terreno del palazzo comunale, provvederemo ad una prima distribuzione alla popolazione con precedenza alle fasce più deboli ed esposte - concludono dalla giunta Olivieri - Over 60 e per chi ha effettive necessità di spostamento per motivi di lavoro o reali urgenze, come da normativa vigente".