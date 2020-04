Coronavirus, a Tovo San Giacomo un intervento straordinario di sanificazione di strade e ambienti

"Buongiorno a tutti, sono ad informarvi che da domani pomeriggio inizierà un intervento straordinario di sanificazione delle principali strade ed ambienti del nostro territorio da parte dei volontari della Aib Finale Ligure Protezione Civile di Tovo San Giacomo e di Finale". Lo comunica, via Facebook, Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"Saranno 4 i mezzi che laveranno le strade utilizzando un apposito igienizzante (ipoclorito di sodio) in soluzione acquosa tale da non nuocere all'ambiente e agli animali. Le 4 squadre coordinate anche dal nostro consigliere delegato Luciano Cesio e da Paolo Manca saranno suddivise su tutto il territorio in modo da intervenire nel modo più capillare possibile" conclude infine il primo cittadino.