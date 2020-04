Dego inaugura la terza edizione della "Collettiva di Primavera": l'esposizione d'arte sarà virtuale

Tutto pronto per la terza edizione della "Collettiva di Primavera" a Dego. Novità di quest'anno? Sarà virtuale. Il taglio del nastro si terrà domani, sabato 4 aprile.

"Non potendo realizzare la nostra classica esposizione, abbiamo pensato di organizzarla online, pubblicando tutte le opere partecipanti sulle nostre pagine social, sia su Facebook, sia su Instagram", a partire dalle ore 14" spiegano dal Circolo Culturale Dego.

"L'iniziativa ha avuto una bella adesione. Nella collettiva virtuale troveranno posto anche i lavori realizzati dai bambini della locale scuola dell'Infanzia 'Bruno Munari' - proseguono - Per quanto riguarda il tema, abbiamo chiesto di partire dall'arcobaleno, tenendo conto sia del sentimento della paura che aleggia indiscutibilmente in noi a causa dell'emergenza Coronavirus, sia di soggetti come la speranza e la primavera".

Alla terza edizione della "Collettiva di Primavera" hanno aderito 70 artisti (senza contare i bambini delle scuole) provenienti dal savonese (Val Bormida compresa) e dal vicino Piemonte.

Il Circolo Culturale Dego spera di poter riproporre presto la stessa mostra dal vivo, appena passato questo periodo difficile: "La collettiva avrà anche uno scopo benefico (le modalità verranno comunicate prossimamente) a favore del reparto terapia intensiva dell'ospedale San Paolo di Savona".