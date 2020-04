Sarà prorogata fino al prossimo 13 aprile, di pari passo con il prosieguo del "lockdown" in tutta Italia, la gratuità dei parcheggi nel centro di Finalmarina.

Ad essere coinvolti sono i parcheggi sul lungomare, in via Concezione e via San Pietro, l'area di Piazzale Vuillermin e l'autosilos ex piazzale Donatori di Sangue.