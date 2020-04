Alassio: una volante della polizia salva un cagnolino investito da un'automobile

In queste giornate di malumore e preoccupazione per tutto ciò che sta comportando l'emergenza Coronavirus, nella mattinata odierna ad Alassio si è trovato anche il tempo per un sorriso, dopo una breve vicenda decisamente movimentata ma per fortuna a lieto fine.

Infatti oggi il personale del commissariato di polizia è stato impegnato nel soccorso di un cagnetto. L'animale, a passeggio con la sua anziana padrona, si divincolava dal guinzaglio e scappava sulla via Aurelia dove veniva investito da una macchina in transito.

Grande spavento per tutti che impietriti non riuscivano a reagire temendo il peggio. Il fortunoso transito di una volante della polizia proprio in quel momento si rilevava provvidenziale perché gli Agenti con prontezza caricavano il cane sulla autovettura per portarlo con urgenza dal veterinario. Il cane non riportava traumi ma solo un grande spavento e, alla fine, un bel sospiro di sollievo per tutti. Nessuna irregolarità per l'automobilista che si stava recando sul posto di lavoro nel rispetto delle regole ministeriali.