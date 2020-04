La Caritas Diocesana di Albenga lancia il numero di supporto #Restiamoaccanto

La Caritas Diocesana in questo tempo di emergenza, si mette al fianco dei Centri di Ascolto e dei Centri Servizi della Diocesi, impegnati a non lasciare nel bisogno le persone e le famiglie in difficoltà, messe ancor di più alla prova dalla presente contingenza, attivando uno speciale numero di cellulare:

324-9541991

E’ possibile chiamare o inviare messaggi WhatsApp dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00.

L’intento è quello di dare una prima risposta per i bisogni più urgenti attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio e fornire orientamento nella scelta degli interventi concretamente possibili.