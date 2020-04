La Lega Navale dona mascherine ffp2 e chirurgiche alla Croce Bianca e alla Polizia Locale di Albenga

Il Consiglio Direttivo della Lega Navale di Albenga, riunitosi nei giorni scorsi informalmente e a mezzo di piattaforma social, ha valutato l'opportunità di effettuare una donazione a chi opera sul territorio per contrastare questa pandemia.

Il Consiglio ha unanimemente deciso di fornire dei DPI (dispositivi protezione individuale) ad alcuni Enti che si prodigano sul territorio prestando assistenza alle persone malate e garantendo il rispetto delle pregnanti norme governative emanate a tutela della salute dei cittadini.

In relazione a ciò sono state contattate la locale P.A. Croce Bianca e il Comando Polizia Locale di Albenga i cui responsabili, hanno espresso compiacimento per la lodevole iniziativa chiedendo alla Lega Navale, per quanto possibile, di procurare mascherine protettive tipo ffp2 / ffp3.

Affermano dalla Lega Navale: "Di concerto con il responsabile degli approvvigionamenti della P.A. Croce Bianca è stato concordato che si sarebbero occupati loro dell'acquisto e che all'atto della fornitura una parte di materiale sarebbe stata consegnata alla Polizia Locale. Giova precisare che in attesa di questa difficoltosa fornitura il nostro tesoriere ha prontamente contattato una locale sartoria la quale ha provveduto a confezionare 50 mascherine in stoffa/triplo strato che sono andate a sopperire nell'immediatezza il fabbisogno della Polizia Locale."

Ieri, 2 aprile 2020, dopo una lunga attesa, data la difficile reperibilità dei DPI, sono state consegnate alcune centinaia di mascherine chirurgiche e ffp2 alla P.A. Croce Bianca di Albenga la quale ha provveduto alla consegna di 50 mascherine ffp2 e circa 200 mascherine chirurgiche alla Polizia Locale di Albenga.