Albenga, l'appello del sindaco Tomatis: "Rimanete a casa, se proprio dovete uscire portate con voi l'autodichiarazione"

Le forze dell'ordine, quotidianamente impegnate nel controllo del territorio e in questo periodo in prima linea al fine di far applicare le disposizioni atte a limitare la diffusione del Coronavirus, lanciano un appello e chiedono collaborazione alla cittadinanza.

In questo momento, nonostante le belle giornate e le condizioni climatiche miti, è importante continuare a rispettare le norme in vigore e rimanere a casa. Solo così sarà possibile, tutti insieme, superare questo momento difficile.

Coloro che devono uscire di casa, per ragioni di necessità, lavoro o salute, inoltre, ai fini di collaborare e rendere più agevoli i controlli, sono pregati di munirsi autonomamente dell'autodichirazione scaricabile al seguente link CLICCA QUI".

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Chiedo a tutti i cittadini la massima collaborazione. Rimanete a casa e, qualora doveste necessariamente uscire, se potete, munitevi autonomamente dell'autodichiarazione in modo da agevolare le Forze dell'Ordine che in questo momento sono impegnate sul territorio al fine di far rispettare le disposizioni atte a limitare la diffusione del Coronavirus. Capisco che in queste giornate è ancora più difficile rispettare le disposizioni, ma, proprio per questo, è ancora più importante farlo. Insieme ce la faremo".