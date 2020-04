Furbetti del decreto anti Coronavirus: automobilisti sanzionati a Millesimo

In auto da paesi limitrofi in barba al decreto anti Coronavirus. La polizia municipale e i carabinieri della stazione locale hanno sanzionato alcuni automobilisti che non avevano il diritto di recarsi a Millesimo. Lo comunica nel consueto aggiornamento Covid-19 il primo cittadino Aldo Picalli.

"Ci dispiace per questo. Ma è una regola. Non si può fare - spiega il sindaco - Sempre la polizia municipale ha ripreso alcuni soggetti che in coppia, stavano cercando di fare un giro in bicicletta. Oppure erano seduti sul lungofiume seppur in compagnia dei propri cani. Ricordo inoltre che trovarsi a casa di amici per cenare o passare la serata in compagnia non è consentito. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di queste 'festicciole'. Attenzione: non si possono fare".

Questa la situazione legata all'aspetto sanitario: i positivi sono sempre tre. Due ricoverati in ospedale e uno presso la propria abitazione. Dieci sono le persone in isolamento obbligatorio precauzionale presso il proprio alloggio. Quattro persone hanno finito il periodo di quarantena e possono riprendere la vita 'normale', rispettando sempre le restrizioni attualmente in vigore.