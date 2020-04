Confartigianato Savona, al via iniziativa per consentire il consumo dei prodotti di pasticceria artigianale nel periodo pasquale

Il divieto alla vendita dei prodotti delle pasticcerie artigianali, oltre che a penalizzare gravemente il settore, rischia di privare i consumatori delle particolari produzioni dolciarie tipiche del periodo pasquale.

Confartigianato Savona ha varato quindi una iniziativa che coinvolge le produzioni di pasticceria per far arrivare sulle nostre tavole le produzioni dolciarie del nostro artigianato attraverso la collaborazione dei panifici, che non debbono seguire il divieto di chiusura imposto per l'emergenza sanitaria in corso.

“Già alcune panetterie hanno aderito alla nostra proposta - commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Savona – dimostrando grande spirito collaborativo. Siamo impegnati a dare tutto il sostegno possibile alle nostre imprese e nel contempo consentire ai consumatori di gustare le nostre eccellenze alimentari tipiche del periodo pasquale” .

Tutti le aziende di pasticceria e panificazione che volessero collaborare possono comunicare la loro adesione a Confartigianato Savona al seguente indirizzo e-mail: confartigianato.savona@confartigianato.savona.it