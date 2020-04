Coronavirus, Pastorino e Battistini (Linea Condivisa): "In Commissione Sanità poche risposte"

Questa mattina si è svolta una lunghissima Commissione regionale Sanità, a cui hanno partecipato anche il vice presidente Gianni Pastorino, e il consigliere Francesco Battistini, alla presenza dell'assessore Viale e del Commissario Straordinario di Alisa Locatelli.

"Siamo rimasti perplessi – affermano i Consiglieri Pastorino e Battistini, esponenti di Linea Condivisa in Consiglio Regionale - dell'andamento della Commissione svoltasi dalle 10.30 alle 14.30 di stamattina, 4 aprile, in quanto alla richiesta delle opposizioni di avere una serie di informazioni su come venga gestita l'emergenza da Covid-19, abbiamo trovato molto poco convincenti sia la Vice Presidente della Giunta Viale, nonché assessore alla Sanità, sia il Commissario Straordinario di Alisa: alla stra grande maggioranza delle questioni poste non è stata data risposta, ed è risultata evidente la mancanza di una regia unica per far fronte all'epidemia nella nostra Regione; non è stata fornita alcuna risposta sul perché non vi sia stato prima un aumento di tamponi, o perché si sia cambiato in corso d'opera l'utilizzo delle sedi ospedaliere, o perché non si sia preventivato che una serie di nosocomi dovesse rimanere no-Covid, per poter garantire le prestazioni sanitarie ordinarie, o, ancora, perché si sia aspettato così tanto per affrontare l'epidemia con iniziative di sanità domiciliare e territoriale".

"E' stata ribadita dall'assessore Viale la volontà di proseguire con le attività delle squadre sanitarie sul territorio, ma, spiegano Pastorino e Battistini “gli Operatori risultano privi sia di DPI, sia di ecografi portatili, con pochi strumenti e con ancora in fase di definizione i protocolli per poter distribuire a domicilio i medicinali dati negli ospedali".

"Insomma il calvario raccontato dai malati che, seppur sintomatici, non ricevono il tampone, o la storia dei tamponi fatti ma il cui esito non si conosce, continua ed è destinato a continuare, anche in questa delicata fase dell'epidemia - tuttavia il Consigliere Pastorino e il collega Battistini rendono noto anche che - tra le poche cose che abbiamo condiviso delle informazioni fornite dall'Assessore Viale, è stata quella di predisporre un certo numero di locazioni alberghiero-private, per far fronte alla necessità degli Operatori Sanitari di evitare di portare il contagio nelle proprie abitazioni. Per altro questa richiesta è il frutto dell'iniziativa partita dai dipendenti di vari ospedali, che come Linea Condivisa abbiamo sollecitato più volte di prendere in considerazione: aspettiamo quindi la firma di Toti della convenzione, che dovrebbe arrivare lunedì”. Per il resto la situazione ci appare molto confusa, e permane una mancanza di organizzazione, che viene giustificata con l'emergenza, ma che invece rappresenta l'esatto operato di Alisa, incapace di leggere le esigenze sanitarie e ospedaliere del territorio".

Per gli esponenti di Linea Condivisa risulta sempre fondamentale capire le condizioni in cui versano le Case di Riposo, infatti dichiarano: “Come opposizione, abbiamo chiesto nuovamente quale sia la situazione nelle RSA liguri, e soprattutto perché, dopo le reiterate richieste provenienti da più parti (politiche, sindacali e di singole associazioni o privati), si sia aspettato così tanto per affrontare quella che era una fragilità del nostro sistema sociale. Invece di attenzionare in modo preciso e urgente tali Strutture, non sono mai state date disposizioni coerenti, e sono state lasciate sole nell'affrontare una emergenza sanitaria così imponente, determinando enormi pericoli sia per gli Utenti, sia per gli Operatori”.

In ultimo l'assessore Viale, su richiesta delle opposizioni, sulla situazione delle carceri liguri, ha affermato di ricevere report rassicuranti, circa il contagio all'interno degli Istituti di pena, senza però fornire alcun dato specifico, a sostegno di tale tranquillità. Ci sembra strano che, alla luce di quanto accade in altre Strutture del Paese, da noi in Liguria non ci siano contagiati.

In conclusione Pastorino e Battisini affermano: "Adesso attendiamo il Consiglio regionale telematico di martedì prossimo, e le comunicazioni del Presidente Toti, e in quella Sede proporremo un deciso cambio di marcia nella gestione della crisi".