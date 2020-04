Cairo, dieci persone positive al Covid-19 (una ricoverata in ospedale). Otto in isolamento

Il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini fa il punto della situazione in merito all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

"Ad oggi sul territorio comunale sono diciotto le persone in isolamento obbligatorio - spiega Lambertini - Di queste, dieci sono risultate positive. Nove sono alloggiate presso la propria abitazione e una si trova ricoverata in ospedale. Le altre otto sono in isolamento perché venute a contatto con persone risultate positive".

"Siamo in piena emergenza - conclude il primo cittadino Paolo Lambertini - non dobbiamo abbassare la guardia. L'appello è sempre il medesimo: restate a casa. Si può uscire solamente per tre motivi: lavoro, salute e questioni urgenti".