L'iniziativa della Regione: un concerto di musica lirica per Pasqua. Sarà in streaming dal Duomo di Genova

Una Pasqua passata in casa a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid-19. Una giornata alquanto particolare che sarà allietata dall'iniziativa messa in campo dalla Regione Ligure. Un'ora di musica sacra dalla cattedrale di Genova.

"Con il presidente Toti – ha spiegato l’assessore con delega alla Cultura Ilaria Cavo - abbiamo pensato ad un evento per trascorrere insieme, seppur distanti, questa Pasqua e per questo abbiamo chiesto al nostro tenore ligure Francesco Meli di sviluppare l’idea dell’amministrazione regionale ligure. Meli ha generosamente voluto coinvolgere i suoi colleghi cantanti Elena Belfiore, Matteo Lippi, Iván Ayón Rivas e Serena Gamberoni, che saranno accompagnati dalla pianista Maria Letizia Poltini. L’iniziativa si svolerà nella domenica di Pasqua, alle 12.30, dopo la Santa Messa e la benedizione del Pontefice. Sarà un’ora di musica sacra, intervallata da alcuni brani del Vangelo e con le considerazioni finali affidate al nostro Cardinale Bagnasco, che ringraziamo per la disponibilità e sensibilità dimostrate anche in questa occasione. Tutti i cittadini potranno seguire da casa l’iniziativa che sarà trasmessa in televisione grazie alla Diocesi, oltre che attraverso i canali social di Regione e lo streaming del Teatro Carlo Felice”.

“Quando l’assessore Cavo mi ha chiamato per ideare questo incontro – ha aggiunto Melis - ho accettato con gioia. Ho ritenuto fosse più bello coinvolgere anche altri artisti genovesi e liguri che hanno abbracciato l’idea con entusiasmo. Grazie alla Curia per averci messo a disposizione la Cattedrale, le strutture e l’attrezzatura. Sarà l’occasione per un grande abbraccio virtuale, un momento culturale di riflessione e raccoglimento virtuale nella domenica di Pasqua, in un momento così particolare e doloroso come quello che stiamo attraversando”.