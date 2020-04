Coronavirus, Toti autorizza i test drive-in per i pazienti positivi clinicamente guariti

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato l’ordinanza per effettuare i test drive-in per i pazienti positivi clinicamente guariti che stanno completando la malattia a domicilio, sotto il controllo delle Asl. In questo modo verrà velocizzata la procedura di doppio tampone liberando il personale sanitario dagli oneri degli spostamenti.

Nello specifico, così come riportato nell'ordinanza a firma del governatore, "la procedura denominata "Drive Through" consiste nella "chiamata dei soggetti già Covid-19 positivi, presumibilmente guariti, presso centri sanitari mobili per l'esecuzione di tamponi orofaringei attraverso il prelievo effettuato nella loro automobile senza di fatto scendere dall'auto stessa e rientrare contestualmente a domicilio in tempo reale, secondo le procedure operative definite dalle aziende sanitarie che ritengano di attuarla, sulla base delle proprie esigenze e contesti organizzativi e sanitarie e nel rispetto delle dovute procedure di sicurezza".

L'ordinanza avrà decorrenza da domani. Qui di seguito è possibile leggerla e scaricarla.