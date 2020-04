Covid-19 in Liguria, 3731 persone positive (229 più di ieri). 556 decedute (+ 14). 15.047 tamponi (+960)

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1291 sono gli ospedalizzati (1 in più di ieri), di cui 165 in terapia intensiva (4 in meno di ieri), così suddivisi: Asl 1 – 210 (di cui 23 in terapia intensiva); Asl 2 – 168 (di cui 32 in terapia intensiva); San Martino– 314 (di cui 40 in terapia intensiva); Evangelico – 67 (di cui 6 in terapia intensiva); Ospedale Galliera – 132 (di cui 15 in terapia intensiva); Gaslini – 3; Asl 3 Villa Scassi – 194 (di cui 23 in terapia intensiva); Asl 3 Gallino Pontedecimo – 8; Asl 4 – 70 (di cui 9 in terapia intensiva) e Asl 5 – 125 (di cui 17 in terapia intensiva).