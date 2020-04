Emergenza Covid-19, altri undici decessi nell'ospedale San Martino di Genova

un paziente nato in provincia di Ferrara e residente a Genova di 83 anni, presso il piano terra del Pronto Soccorso;

Contestualmente la Direzione segnala 11 decessi, anche per infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore: di questi 2 sono stati inseriti nel bollettino di ieri, gli altri 9 qui seguono. Si tratta del record negativo da inizio emergenza:

La Direzione Sanitaria informa di aver comunicato dal 3 marzo al 28 marzo 98 decessi per Covid-19 all'Istituto Superiore di Sanità, attraverso apposita piattaforma.

un paziente nato e residente a Genova di 56 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco;

una paziente nata e residente in provincia di Arezzo di 82 anni, presso l’Area Medica Critica del Pronto Soccorso (1° piano).

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 40 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 75 al Padiglione 12, 34 al 5° piano della palazzina laboratori, 48 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 47 al Maragliano.

Proseguono le donazioni di privati e aziende al Policlinico. Stamani alle ormai 400 monoporzioni di Eataly consegnate dal team di volontari, si è aggiunto Douce Patisserie Café, che ha donato 400 brioches.