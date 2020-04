Laigueglia, in arrivo un importante finanziamento statale per interventi di manutenzione straordinaria del territorio

Il Comune di Laigueglia ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risultando nell’elenco dei beneficiari di un programma statale di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni aventi in progetto realizzazione di lavori di immediata cantierabilità (manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali, abbattimento delle barriere architettoniche).

L’elenco dei beneficiari è allegato al decreto direttoriale n. 5460 del 02/04/2020, dove si legge che il finanziamento concesso al Comune di Laigueglia (uno dei tre Comuni ammessi per la Liguria) ammonta a 200mila euro.

Commenta il Sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme: “Un importante incentivo all’attività amministrativa, che arriva peraltro in un momento particolarmente delicato, in cui si ha bisogno di notizie positive che fanno ben sperare e permettono di fare progetti per l’immediato futuro. Vogliamo cogliere in questo uno dei primi segnali di ripresa per la nostra comunità che porterà al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture”.

Nello specifico gli interventi ammessi al contributo riguardano la manutenzione straordinaria delle strade comunali ma non solo.

Dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Fulvio Ricci: “Abbiamo prestato particolare attenzione alle problematiche di ruscellamento delle acque superficiali. Sono previsti interventi di regimazione soprattutto nella zona prospiciente l’Aurelia nel tratto tra il cimitero e la salita di Capo Mele. Per quanto riguarda la viabilità gli interventi saranno concentrati su Via Castello Romano, negli ultimi anni elemento caratterizzante dell’arrivo del Trofeo Laigueglia, e nelle zone limitrofe al centro storico”.

Prosegue l’Assessore: “Un ringraziamento per questo risultato raggiunto va all’Ufficio Tecnico da poco riorganizzato che ha saputo predisporre una buona progettazione”.