Coronavirus in Liguria: calano i decessi nell'Imperiese, numeri stabili nello Spezzino

Rimane stabile il numero dei decessi per Coronavirus nella provincia di Imperia, ma comunque in calo rispetto ai giorni precedenti. Come ieri, infatti, da Asl 1 viene confermato un solo morto, una donna morta ieri all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate.

Con la donna deceduta ieri sale a 98 il numero dei morti in provincia di Imperia dall’inizio dell’emergenza Covid-19.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 La Spezia segnalano sei decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 5 aprile e le ore 14 di oggi, 6 aprile), si tratta di:

· un uomo di anni 87, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 05/04/2020

· un uomo di anni 85, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Follo (SP) e deceduto il 05/04/2020

· un uomo di anni 78, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 05/04/2020

· una donna di anni 70, ricoverata in Medicina d'Urgenza (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Levanto (SP) e deceduta il 05/04/2020

· un uomo di anni 88, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 05/04/2020

· un uomo di anni 88, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduto il 06/04/2020